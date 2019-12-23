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Futbol
23.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de zaferin şifresi hızlı başlangıç

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Fenerbahçe'de zaferin şifresi hızlı başlangıç

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği maçtan 5 olay dikkat çekti.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. İşte derbinin sonucuna etki eden 5 madde;

1- İLK 30 DAKİKA

Maçta ilk yarım saatin sonunda Fenerbahçe rakip kaleyi 5 kez yoklarken, Beşiktaş’ın hiç şutu yoktu.

2- OZAN'IN LİDERLİĞİ

Emre'nin yokluğunda Ozan kaptanlık bandını takmakla kalmadı, oyunun da liderliğini üstlendi. Sahanın yıldızıydı.

3- REBOCHO'NUN ŞANSSIZ GÜNÜ

Avcı’nın sol bekte tercih ettiği Rebocho 18’de penaltı yaptırdı. Üçüncü golde de atak yine onun bölgesindendi.

4- CANER SAHNEDE

Bu sezon ligin duran toplardan en fazla sayı yapan takımı Beşiktaş, yine bir Caner frikiğiyle golü buldu.

5- BURAK TEPKİSİ

Takımının en iyilerinden olan, bir asisti de ofsayta takılan Burak, oyundan çıkarken gösterdiği tepkiyle dikkat çekti.

Fenerbahçede zaferin şifresi hızlı başlangıç

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