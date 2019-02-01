Fenerbahçe'de yeni transferler geldi ama Göztepe'nin iddaa oranı düştü!
Sarı lacivertliler, ara transfer döneminde kadrosunu Serdar Aziz, Victor Moses ve Tolgay Arslan gibi isimlerle güçlendirdi ama iddaa'da Göztepe'nin oranı düşüş yaşadı! İşte detaylar...
- Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım cezalı.
- Sadık'ın stoper partneri Neustadter olacak gibi gözükse de, Rus oyuncunun Yeni Malatyaspor maçında yaptığı hatalardan dolayı ibre yeni transfer Serdar Aziz'e dönebilir.
- Geçen hafta sonradan oyuna dahil olan Victor Moses de ilk 11'e göz kırptı. Kısıtlı sürede kumaşını belli eden Nijeryalı oyuncunun maça başlaması sürpriz olmaz.
- İmzanın mürekkebi kurumadan takım idmanında yer alan Tolgay Arslan'ın ise 'bu maçlık' kulübede alternatif olarak yer alması bekleniyor.
- İzmir temsilcisinde Andre Poko cezalı, Lamine Gassama sakat.
- Hakan Çinemre ve Nabil Ghilas de İstanbul deplasmanına götürülmedi.
- Son 8 lig maçından sadece 1 galibiyet çıkartabilen Göztepe'nin iddaa oranı ise düşüş yaşadı! 4,75'e yükselen galibiyet oranı 3,80'e düşürüldü!
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