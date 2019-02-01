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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
01.02.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de yeni transferler geldi ama Göztepe'nin iddaa oranı düştü!

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Fenerbahçe'de yeni transferler geldi ama Göztepe'nin iddaa oranı düştü!

Sarı lacivertliler, ara transfer döneminde kadrosunu Serdar Aziz, Victor Moses ve Tolgay Arslan gibi isimlerle güçlendirdi ama iddaa'da Göztepe'nin oranı düşüş yaşadı! İşte detaylar...

Fenerbahçe

- Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım cezalı.

- Sadık'ın stoper partneri Neustadter olacak gibi gözükse de, Rus oyuncunun Yeni Malatyaspor maçında yaptığı hatalardan dolayı ibre yeni transfer Serdar Aziz'e dönebilir.

- Geçen hafta sonradan oyuna dahil olan Victor Moses de ilk 11'e göz kırptı. Kısıtlı sürede kumaşını belli eden Nijeryalı oyuncunun maça başlaması sürpriz olmaz.

- İmzanın mürekkebi kurumadan takım idmanında yer alan Tolgay Arslan'ın ise 'bu maçlık' kulübede alternatif olarak yer alması bekleniyor.

En Çok Oynanan Bahis
  • 101Fenerbahçe - Göztepe
    3
    MS1
    1,55
    35770kez oynandı
Hemen Oyna
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Göztepe

- İzmir temsilcisinde Andre Poko cezalı, Lamine Gassama sakat.

- Hakan Çinemre ve Nabil Ghilas de İstanbul deplasmanına götürülmedi.

- Son 8 lig maçından sadece 1 galibiyet çıkartabilen Göztepe'nin iddaa oranı ise düşüş yaşadı! 4,75'e yükselen galibiyet oranı 3,80'e düşürüldü!

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

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