Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yarın İtalya'nın Cagliari takımı ile hazırlık maçı yapılacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların pas yaparak devam ettiği antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın İtalya'nın Cagliari takımı ile hazırlık maçı yapacak.
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