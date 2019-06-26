Fenerbahçe'de Victor Lapena sesleri!
Fenerbahçe yönetiminin, gelecek sezon kadın basketbol takımının başına Nadezhda Orenburg ile bu sezon EuroCup şampiyonluğu yaşayan İspanyol koç Victor Lapena’yı getireceği öğrenildi.
Rus ekibindeki ilk sezonunda büyük bir başarı elde edip, kısıtlı kadro ve imkanlara rağmen Avrupa’nın zirvesine çıkan Lapena, sarı lacivertli kulüple anlaşmaya vardı.
Özellikle oynattığı oyunla tüm Avrupa’nın beğenisini kazanan 44 yaşındaki koçu, Nadezhda Orenburg’un bırakmak istememesine rağmen Fenerbahçe yönetiminin bu transferi bitirdiği ifade edildi.
Kariyerinde İspanya Ligi ve İspanya Kupası şampiyonlukları da bulunan 1975 Zaragoza doğumlu koç Lapena, daha önce İspanya Kadın Milli Basketbol Takımı’nda asistan koçluk görevinde de bulundu.
Geçtiğimiz sezon EuroCup finalinde Nadezhda Orenburg’un başında, BLMA ekibini dominant bir final rövanşıyla (75-57’lik skorla) geçen Lapena ve ekibi, kulüp tarihinde bir ilke imza atmıştı.
Jenerasyonunun en başarılı isimlerinden olan ve FIBA tarafından da geçen sezon yılın koçları arasında gösterilen Victor Lapena, Nadezhda’nın EuroCup’ta 6 maçta 5 galibiyetle kupayı kaldırmasını sağladı.
Sarı lacivertli ekibin, Fransız koç Valerie Garnier ile yolları ayırmasına sebep olan sürecin ise; ligde alınan şampiyonluklara rağmen Avrupa performansının yeterli bulunmaması olduğu belirtildi.
Hatırlanacağı üzere, Kadınlar EuroLeague çeyrek final serisinde Fenerbahçe, USK Praha’ya 76-54 ve 77-65 gibi skorlarla 2-0 mağlup olmuştu.
Sarı lacivertli ekibin kadın basketbol şubesinde önümüzdeki haftadan itibaren koç Victor Lapena ve yeni transferlerin resmi açıklamalarına başlanması bekleniyor.
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