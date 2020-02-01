MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Vedat Muriqi'ten maç sonu itiraf: "Bunu konuşmuştuk"
GeriFutbol Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'ten maç sonu itiraf: "Bunu konuşmuştuk"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 01.02.2020 - 22:25,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'ten maç sonu itiraf: "Bunu konuşmuştuk"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'ten maç sonu itiraf: "Bunu konuşmuştuk"

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Vedat Muriqi'in açıklamaları;

Öncelikle çok üzgünüz. Buraya 4'te 4 yaparak geldik. Çok da iyi başladık. İlk dakikada gol attık, öne geçtik.

"MAÇTAN ÖNCE KONUŞMUŞTUK"

Maçtan önce Trabzonspor'un ortayla gol bulduğunu konuşmuştuk. İki tane öyle gol yedik. Üzgünüz. Önümüzdeki Alanyaspor maçını kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz.

Fenerbahçede Vedat Muriqiten maç sonu itiraf: Bunu konuşmuştuk

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle