Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'ten maç sonu itiraf: "Bunu konuşmuştuk"

Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Vedat Muriqi'in açıklamaları;

Öncelikle çok üzgünüz. Buraya 4'te 4 yaparak geldik. Çok da iyi başladık. İlk dakikada gol attık, öne geçtik.

"MAÇTAN ÖNCE KONUŞMUŞTUK"

Maçtan önce Trabzonspor'un ortayla gol bulduğunu konuşmuştuk. İki tane öyle gol yedik. Üzgünüz. Önümüzdeki Alanyaspor maçını kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz.





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