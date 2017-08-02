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Fenerbahçe'de Van der Wiel affedildi

Fenerbahçe'nin geçen sezonun başında transfer ettiği ve sezon içinde kadro dışı bıraktığı Gregory van der Wiel affedildi.

DHA
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Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Gregory van der Wiel, geride kalan sezonda Emenike ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren van der Wiel kendisine yeni bir takım bulamadı. Girdiği bir işte dolandırıldığını öne sürerek de gündeme gelen Hollandalı oyuncu kendisine kulüp bulamayınca bugün takımla birlikte çalışmaya alındı.

Aykut Kocaman'ın Gregory van der Wiel'in affedilmesinden sonra Dirar'ı ve Isla'yı başka mevkilerde denemesi bekleniyor. Dirar'ı sağ önde, Isla'yı ise hem orta sahada hem de sağ önde değerlendirmeyi planlayan Kocaman, bu iki oyuncuyu ön libero ve sol iç bölgesinde de kullanabilir.

Van der WielFenerbahçeAykut Kocaman
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