Fenerbahçe'de Valbuena şoku
Medipol Başakşehir maçında aldığı darbeye bağlı sağ bacağında esneme yaşayan Fenerbahçeli Mathieu Valbuena’nın durumu netleşmeye başladı.
Fransız yıldızın sakatlığının uzun süreli olacağı belirtildi.
15 Mart’taki Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek olan Valbuena’nın milli takım arası ve seçimler sebebiyle 7 Nisan’da oynanacak Ankaragücü karşılaşmasına yetiştirilmesi için seferberlik başlatıldı.
Tecrübeli oyuncunun tedavi süreci sonrası yüksek ihtimalle Ankaragücü maçında oynayacağı, ancak yetişememe ihtimalinin de söz konusu olabileceği ifade edildi.
Valbuena, bir dönem Fransa Ligue 1'de Lyon forması da giymişti... (VİDEO)
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle