Fenerbahçe'de tüzük değişikliği kongresi yapılamadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de tüzük değişikliği kongresi yapılamadı
GeriFutbol Fenerbahçe'de tüzük değişikliği kongresi yapılamadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
16.06.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de tüzük değişikliği kongresi yapılamadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de tüzük değişikliği kongresi yapılamadı

Fenerbahçe Kulübünde mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı. 

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki genel kurul, yeterli çoğunluk olan 2 bin 342 üyeye ulaşılamaması nedeniyle gerçekleştirilemedi. 

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, genel kurulda yaptığı konuşmada, "Şu an bin 572 kişiyiz. Sizleri yormamak adına öğleden sonraki toplantıya (mali kongre) kadar bu toplantıyı tamamlıyoruz, gerçekleşemiyor. Yeni tarih gerekmiyor, buradaki maddeleri size bahsettiğim (büyük tüzük tadilatı) toplantıda ele alacağız." dedi. 

Bu tüzük tadilatının yapılamamasının gidişatlarını etkilemeyeceğini vurgulayan Koç, şöyle devam etti:  "Sadece mali açıdan daha ivedilikle yapılması gereken maddeler vardı. Günlük akışı ertelemez. Bir günde iki kongreyi de yapalım dedik ama olmadı. Esas önemli olan, camiamızın anayasası olarak gördüğümüz tüzüğümüzün ciddi anlamda yapılandırılması gerekiyor. Kendi içinde çelişkili olan maddelerin düzeltilmesi gerekiyor. Bir kısmı günün, çağın gerçeklerine uygun olması gerekiyor. Bir kısmı Fenerbahçe seçimlerinin daha demokratik olmasıyla ilgili. Personelin oy kullanamaması, elektronik oylama yapılamaması gibi. Yönetim kurulunun süresinin ve döneminin belirlenmesi gerekiyor. Üç dönem, belki sonra kısıtlama gibi... Pek çok konu var. Öyle yapılsın ki önümüzdeki 25-30 sene değişime ihtiyaç duymayalım. Çok kapsamlı bir çalışma. Tüm günü alacak, madde madde oylayacağımız için, en ince detayına kadar sorgulanmış, tenkit edilmiş, tekrar düzeltilmiş, hiçbir takvimsel sıkıntıya gelmeden yapılmalı." 

Bütün kongre üyelerinin büyük tüzük tadilatı sürecinde katılımcı olabileceğinin altını çizen Ali Koç, "Tüzük tadilatını 2019'da yapmak istiyoruz ama hiç acelemiz yok. İşi daha ciddiye alan üyelerimiz birebir kulübe gelip ilgili kurullarla çalışmalar yapabilecek. Bizi esas ilgilendiren tüzük tadilatı, ana çerçevede baktığımızda bizi 25-30 yıl götürecek tadilattır. Bugünkü tamamen mali konulardı." diye konuştu. 

Ali Koç'tan önce söz alan başkan yardımcısı Burhan Karaçam ile hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin ise gerçekleşemeyen tüzük tadilatıyla ilgili bilgileri üyelere sundu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Genel kurul toplantısında kavga!
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Paul Pogba, Manchester United'dan ayrılmak istediğini açıkladı
İbrahim Halil Öner Eskişehirspor'da kaldı