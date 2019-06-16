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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ ve DHA
16.06.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de tüzük değişikliği için çoğunluk sağlanamadı

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Fenerbahçe'de tüzük değişikliği için çoğunluk sağlanamadı

Fenerbahçe’de mevcut tüzüğün bazı maddelerinde değişikliğin hedeflendiği olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı.

Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde tüzük tadilinin yapılması için 2 bin 342 üye gerekirken, başkan Ali Koç sayının 1542 olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda başladı. Genel kurula Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Kurul Üyeleri katıldı.

Tüzük tadiline ilişkin son seçimli genel kurula katılanların yüzde 10'u yani 2 bin 342 kişinin yeterliliği arandı. Yeterli çoğunluktan 1572 üyenin tüzük tadiline katılması üzerine çoğunluk sağlanamadığı gerekçesi ile iptal edildi. 

Ali Koç, ''Son rakamları alacağız ama 1500 civarıydı. Büyük ihtimalle gerçekleştiremeyeceğimiz tadilat olacak. Bizim açımızdan çalışmalarımızı engelleyecek bir durum değil. Mali açıdan daha belirleyici maddeler var. Günlük akışı etkilemeyecek maddeler var. Önemli olan camiamızın önem verdiği tüzüğün ciddi anlamda yapılanması gerekiyor. Çelişkili maddelerin düzeltilmesi gerekiyor. Günümüzün gerçeklerine uygun hale getirilmesi gerekiyor. Seçimin daha demokratik hale getirilmesi ve teknolojik gelişmelere ayak uydurması gibi konular var. Aidat ile ilgili konular var. Bize göre yönetim kurulunun süresi ve dönemin tekrar belirlenmesi gerekiyor. 3 dönem sonra belki kısıtlama olabilir. Tüzük öyle yapılsın ki önümüzdeki 25-30 sene değişikliğe gerek duyulmasın. Çok kapsamlı bir çalışma, madde madde oylanacak. En ince detayına kadar sorgulanmış eleştirilmiş düzeltilmiş , hiçbir takvimsel sıkıntıya gelemeden, 2014'teki değişiklik aceleye gelmişti. Kongre üyesi var, kongre üyesi var. Toplantıdan toplantıya gelen var, parasını ödeyip gelmeyenler var. Bu konular ile ilgili her kongre üyesinin görüşünü söyleyebileceği bir süreç işleteceğiz. Bunun için toplantılar düzenlenecek. Daha çok katılımcı olmak isteyen üyeler ilgili kurullarla çalışmalar yapabilecek. Bugünküler ise mali konulardı. Çok fazla tartışmaya açık olmayan konulardı. Katılan kongre üyelerine teşekkür ederim. Şu anki rakam 1572 kişiyiz. Sizleri yormamak adına öğleden sonraki toplantıya kadara bu toplantıyı tamamlıyoruz, gerçekleşemiyor. Yeni tarih gerekmiyor. Buradaki maddeleri size bahsettim 'büyük tüzük tadil' toplantısında ele alacağız'' dedi.

Saat 13:00’te de mali genel kurul başlayacak. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’ın da konuşma yapma ihtimali söz konusu...

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, tüzük tadil ile ilgili ilk 1 saatte 1400 kişinin katılım gösterdiğini ve yeterli sayının tamamlanması için beklediklerini ifade etti. 

Her yapıda olduğu gibi Fenerbahçe’de de bir anayasa olduğunu dile getiren Fethi Pekin, Bu tüzüğün de gelecekteki Fenerbahçe’ye uyması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Mevcut tüzük çerçevesinde yürütmeye başladığımızda mevcudun birbirini tekrar eden bir yapıda olduğunu gördük. Bunun yanında fiilen uygulamaya çalıştığımızla tüzüğümüz arasında farklılıklar olduğunu gördük. Ayrıca kulüp organlarının birbiri ile olan ilişkilerinin daha açık ve net bir şekilde tanımlanması ve kurulların daha aktif çalışmasını sağlamak için tedbirlerin alınması kulüp içindeki denetim mekanizmasının daha etkin ve bağımsız hale getirilmesi için çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu vesile ile tüzüğün mali konularına ilişkin konularını bugün yapılan olağanüstü genel kurulda değiştirmeyi istiyoruz. Olağan üste genel kurul ile genel kurula katılacak üyelerimizin onayına sunmak istiyoruz’’ dedi.

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