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Futbol
Haber Giriş: 16.01.2020 - 10:01,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de transferde son dakika! Miha Zajc...

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Fenerbahçe'de transferde son dakika! Miha Zajc...

Transferde TFF harcama limiti dolayısıyla eli kolu bağlanan Fenerbahçe'ye Miha Zajc piyangosu... Dün takımla birlikte sürpriz şekilde idmanlara başlayan oyuncu için İtalyan ekibinin gözden çıkardığı rakam belli oldu. İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...

Fenerbahçe'de Miha Zajc'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sloven yıldız hesaplanan süreden önce sahalara dönüş yaparak dünkü idmanda yer almıştı.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfere kaynak arayaşında olan Fenerbahçe'de Miha Zajc her an Kadıköy'den uçabilir. Geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibi Brescia, Fenerbahçe'ye Zajc için ilgi mektubu göndermişti. Ancak bu sırada genç oyuncunun sakatlığı bulunuyordu.

Sarı lacivertlilerin resmi internet sitesinden dün Zajc'ın ağırlıkta olduğu idman fotoğrafları paylaşıldı.

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Fenerbahçe paylaştı, taraftar şok oldu Miha Zajc...
Fenerbahçe paylaştı, taraftar şok oldu! Miha Zajc...

Bu fotolarla Zajc'ın iyi durumda olduğu mesajı verildi. Sarı-Lacivertliler, genç yıldızı 3.5 milyon Euro'ya elden çıkartacak ve transfere de önemli bir kaynak yaratmış olacak. (Takvim)

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Fenerbahçede transferde son dakika Miha Zajc...

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