Fenerbahçe'de transferde son dakika! Miha Zajc...

Fenerbahçe'de Miha Zajc'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sloven yıldız hesaplanan süreden önce sahalara dönüş yaparak dünkü idmanda yer almıştı.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfere kaynak arayaşında olan Fenerbahçe'de Miha Zajc her an Kadıköy'den uçabilir. Geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibi Brescia, Fenerbahçe'ye Zajc için ilgi mektubu göndermişti. Ancak bu sırada genç oyuncunun sakatlığı bulunuyordu.

Sarı lacivertlilerin resmi internet sitesinden dün Zajc'ın ağırlıkta olduğu idman fotoğrafları paylaşıldı.

Bu fotolarla Zajc'ın iyi durumda olduğu mesajı verildi. Sarı-Lacivertliler, genç yıldızı 3.5 milyon Euro'ya elden çıkartacak ve transfere de önemli bir kaynak yaratmış olacak. (Takvim)

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