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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.09.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de transferde son dakika hamlesi! Ben Arfa...

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Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler... Damien Comolli’nin bonservisi elinde olan Ben Arfa için bir gişimde daha bulunacağı öne sürüldü. İddialara göre Fransız futbolcunun menajeri kulüp binasında yönetimle bir görüşme yapıyor.

Adil Rami, Mevlüt Erdinç, Luiz Gustavo... Bombaları peş peşe patlatan Fenerbahçe, son gün bir sürpriz daha yapma niyetinde. Damien Comolli’nin yakından tandığı Hatem Ben Arfa için transferin bitimine saatler kala bir girişimde daha bulunacağı öne sürüldü. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki yıldızın eski takımı Nice’e döneceği kaydedilmişti. Ancak bir türlü anlaşma sağlanamadı.

Son Dakika: Luiz Gustavo 2 1 yıllığına Fenerbahçede İstanbula geldi...
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Tam bir joker

Fanatik'te yer alan habere göre; Yönetim, hedeflenen bölgelere transferi tamamladı. Buna rağmen taraftara son gün hediyesi vermek için Ben Arfa’yla görüşmelerin yeniden başladığı iddia edildi.

Comolli’nin, vatandaşını ikna etmek için yoğun mesai harcadığı belirtildi. Kanatlarda, forvet arkasında ve ileri uçta görev yapabilen Ben Arfa, gelmesi halinde Jailson gibi Ersun Yanal için önemli bir joker olacak.

Fenerbahçede transferde son dakika hamlesi Ben Arfa...

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