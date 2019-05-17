Fenerbahçe'de transferde golcü operasyonu resmen başladı!
Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, golcü konusunda girişimlerini hızlandırdı...
Kabus gibi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hızlı başladı. İşte listedeki o isimler...
Mirko Maric
Hırvatistan Ligi’nde bu sezon Osijek formasıyla çıktığı 34 maçta 18 gol atan ve 7 asist yapan Mirko Maric de listeye girdi.
24 yaşındaki oyuncunun şartlarını araştırmaya başlayan sportif direktör Damien Comolli’nin gelecek haftalarda Hırvatistan’a bir çıkarma yapması bekleniyor.
Ze Luis
Teknik direktör Ersun Yanal’ın en çok istediği isimlerin başında Ze Luis geliyor.
Spartak Moskova ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncu için de maliyet araştırması yapıldığı öğrenildi.
Tecrübeli golcü için de 4 milyon Euro’luk bütçe ayrıldığı iddia edildi.
Nikola Kalinic
Sarı-Lacivertli yönetim, bu isimlerin alternatifi olarak Nikola Kalinic’i belirledi. Fenerbahçe, Muriç, Maric ve Ze Luis’ten olumlu yanıt alamazsa Hırvat yıldızı kiralamayı planlıyor. Atletico Madrid’de bu sezon 17 maça çıkan Kalinic, sadece 2 gol kaydetti.
Kanarya, İran basınında çıkan haberlere göre İstiklal’de görev yapan Allahyar Sayyadmanesh’in transferini bitirdi. Haberlerde, The Guardian tarafından hazırlanan ‘2001 Doğumlu Dünyanın En Yetenekli 60 Futbolcusu’ listesinde yer alan 17 yaşındaki oyuncu için 1 milyon Dolar bonservis ödeneceği öne sürülmüştü
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