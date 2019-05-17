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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
17.05.2019 - 07:26, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de transferde golcü operasyonu resmen başladı!

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Fenerbahçe'de transferde golcü operasyonu resmen başladı!

Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, golcü konusunda girişimlerini hızlandırdı...

Kabus gibi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hızlı başladı. İşte listedeki o isimler...

Fenerbahçede transferde golcü operasyonu resmen başladı


Mirko Maric

Hırvatistan Ligi’nde bu sezon Osijek formasıyla çıktığı 34 maçta 18 gol atan ve 7 asist yapan Mirko Maric de listeye girdi.

24 yaşındaki oyuncunun şartlarını araştırmaya başlayan sportif direktör Damien Comolli’nin gelecek haftalarda Hırvatistan’a bir çıkarma yapması bekleniyor.

Fenerbahçede transferde golcü operasyonu resmen başladı

Ze Luis

Teknik direktör Ersun Yanal’ın en çok istediği isimlerin başında Ze Luis geliyor.

Spartak Moskova ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncu için de maliyet araştırması yapıldığı öğrenildi.

Tecrübeli golcü için de 4 milyon Euro’luk bütçe ayrıldığı iddia edildi.

Fenerbahçede transferde golcü operasyonu resmen başladı

Nikola Kalinic

Sarı-Lacivertli yönetim, bu isimlerin alternatifi olarak Nikola Kalinic’i belirledi. Fenerbahçe, Muriç, Maric ve Ze Luis’ten olumlu yanıt alamazsa Hırvat yıldızı kiralamayı planlıyor. Atletico Madrid’de bu sezon 17 maça çıkan Kalinic, sadece 2 gol kaydetti.

Fenerbahçede transferde golcü operasyonu resmen başladı

Allahyar

Kanarya, İran basınında çıkan haberlere göre İstiklal’de görev yapan Allahyar Sayyadmanesh’in transferini bitirdi. Haberlerde, The Guardian tarafından hazırlanan ‘2001 Doğumlu Dünyanın En Yetenekli 60 Futbolcusu’ listesinde yer alan 17 yaşındaki oyuncu için 1 milyon Dolar bonservis ödeneceği öne sürülmüştü

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