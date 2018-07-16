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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
AA
16.07.2018 - 11:37, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de transferde 22 yıl sonra ilk

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Fenerbahçe'de transferde 22 yıl sonra ilk

Fenerbahçe, 1996-1997 sezonun başında kadrosuna 21 yaş ve altı 4 oyuncu dahil etmişti. 20 yıllık Aziz Yıldırım başkanlığında Fenerbahçe, bir yaz transfer döneminde 21 yaş ve altı en fazla 2 oyuncuya imza attırdı.

Genç futbolcu transferleriyle dikkati çeken Fenerbahçe, uzun yıllar sonra değişik bir transfer stratejisi izliyor. 

Transfer döneminin başında "sessiz" kalan sarı-lacivertliler, son 1 haftada 21 yaş ve altı 3 transfere imza attı. 

Fenerbahçe, Altınordu'dan 21 yaşındaki Barış Alıcı ve 18 yaşındaki Berke Özer'den sonra son olarak Hollanda'dan NEC Nijmegen takımından 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine kattı. 

Başkanlığa Ali Koç'un seçilmesiyle transferde gençlere yönelen sarı-lacivertliler, tam 22 yıl sonra ilk kez bir yaz transfer döneminde 21 yaş ve altı 3 ismi kadrosuna dahil etti. 

EN SON 1996-1997'DE

Fenerbahçe, bu sezon olduğu gibi genç oyunculara bu kadar önem verdiği transfer dönemini 22 yıl önce yaşamıştı. 

Sarı-lacivertliler, 1996-1997 sezonunun yaz transfer döneminde 21 yaş ve altı 4 ismi transfer etti. 

O zaman 20 yaşındaki Mustafa Doğan ile Müjdat Karagöz, 21 yaşındaki Selahattin Özbir ve Özkan Koçtürk'ün transferi gerçekleşmişti. 

O sezon sonunda ligi 3. sırada bitiren Fenerbahçe'de genç oyunculardan sadece Mustafa Doğan yeterli forma şansını bulabilmişti. 

AZİZ YILDIRIM DÖNEMİNDE EN FAZLA 2 OYUNCU

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığı döneminde genç futbolculara çok fazla yatırım yapmadı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu 20 yılda bir yaz transfer döneminde 21 yaş ve altı en fazla 2 oyuncuya imza attırdı.

Ali Koç'un başkanlığa gelmesiyle transfer politikasında büyük bir değişikliğe gidilirken, transfer döneminin bitmesine uzun bir süre varken 3 genç yıldız adayı kadroya dahil edildi. 

SON 22 YILDAKİ GENÇ TRANSFERLER

Fenerbahçe'nin son 22 yılda yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 21 yaş ve altı futbolcular şunlar:

1996-1997: Mustafa Doğan (20), Müjdat Karagöz (20), Özkan Koçtürk (21), Selahattin Özbir (21)

1999-2000: Tufan Apaydın (18)

2000-2001: Recep Biler (19), Ali Güneş (21)

2001-2002: Serhat Akın (20)

2002-2003: Tuncay Şanlı (20), Volkan Demirel (20)

2003-2004: Olcay Adın (17), Mahmut Hanefi Erdoğdu (20)

2004-2005: Gürhan Gürsoy (16), Serkan Balcı (20)

2007-2008: İlhan Parlak (20), Kazım Kazım (20)

2010-2011: Miroslav Stoch (21)

2012-2013: Salih Uçan (18)

2015-2016: Lazar Markovic (kiralık - 21), Ozan Tufan (20)

2017-2018: Eljif Elmas (17)

2018-2019: Berke Özer (18), Ferdi Kadıoğlu (18), Barış Alıcı (21).

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