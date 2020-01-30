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GeriFutbol Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Hasan Ali Kaldırım gelişmesi!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.01.2020 - 20:46,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Hasan Ali Kaldırım gelişmesi!

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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Hasan Ali Kaldırım gelişmesi!

Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden idmanda, üçerli gruplar halinde dar alanda çift kale maç oynanırken, antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım da antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Trabzon'a gidecek.

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