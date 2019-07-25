Fenerbahçe'de Tolgay Arslan şoku!
Hertha Berlin ve Fenerbahçe arasında oynanan hazırlık maçında Tolgay Aslan, maçın 12’nci dakikasında sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etti. Tolgay Arslan'ın ayak tabanında burkulmadan dolayı zedelenme ya da çatlak olduğu tahmin ediliyor.
Sezon öncesi sakatlığıyla korkutan Tolgay Arslan'ın yerine Mehmet Ekici dahil edildi.
Genç futbolcunun sakatlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Tolgay'ın durumu çekilecek MR sonrasında belli olacak.
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