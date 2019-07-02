Fenerbahçe'de tercüman Deniz Sarıtaç'ın görevine son verildi
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi ayrılık haberlerine bir yenisi daha eklendi. Sarı lacivertli kulübün tercümanlarından Deniz Sarıtaç'ın görevine son verildi.
Samet Güzel'in ardından tercümanlık görevine getirilen ve 5 dil bilen Deniz Sarıtaç 6 yıldır sarı lacivertli kulüpte görev yapıyordu.
Sarıtaç'ın yerine daha önce de Ersun Yanal döneminde çalışan İspanyolca ve İngilizce bilen Görkem Ekal getirildi.
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