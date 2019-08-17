Fenerbahçe'de tek sorun solda!
Pazartesi Gazişehir’i konuk edecek olan F.Bahçe’de en büyük sorun savunma hattı. Serdar Aziz’in yokluğunda stoperde Jailson, Hasan Ali’nin yerine de Dirar sol bek oynayacak.
Ancak bu oyuncuların hazırlık maçlarında bu mevkilerde iyi performans göstermemesi soru işaretleri doğuruyor. Ersun Yanal, stoperde ya Zanka-Jailson veya Zanka-Sadık ikilisini kullanacak. Ancak sol bekte tercihini genç oyuncu Cebrail’den yana değil, yine Dirar’dan yana kullanması kesin gibi. Hazırlık süreci göz önüne alındığında kaleci Altay, Emre, Ozan, Muriqi ve Kruse Gazişehir maçında takımın en büyük güvenceleri. Bu isimler lige hazır başlıyor. Genç oyunculardan Ferdi Kadıoğlu da kadroyu zorlayacağını gösterdi.
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