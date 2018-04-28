Fenerbahçe'de tarihi kare!

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Nisan ayı olağan toplantısında iki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a flaş bir çağrıda bulundu. Başkan Aziz Yıldırım ve Başkan adayı Ali Koç kürsüye çıktı!





Söze başlayan Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı: 'Ali bey ile beraber 6 yıl çalıştım Benim tek isteğim vardı; Yargıtay'dan da beraat etmek. Benim başkanlıkla ilgili bir sıkıntım yok. Aziz Yıldırım, Yargıtay kararıyla beraat edecek. Benim tek düşüncem bu. Fenerbahçe beraat edecek, üzerimizdeki kara leke kalkacak. Fenerbahçe'nin kapısında bekçi olmaya her zaman hazırım, benim başkanlıkla, koltukla ilgili bir sıkıntım yok'

Ali Koç ise, 'Sayın başkan Aziz Yıldırım'ın yaptığı konuşmanın ardından konuşma yapmaya gerek yok. Bunun üstüne konuşma olmaz' şeklinde konuştu.

Divan Kurulu notları

Divan'da Mahmut Uslu ve Mithat Yenigün üyelik kartını almak için dışardaki masaya gittiğinde Ali Koç'u kuyrukta beklerken gördüler. Bir an duraksayan ikili daha sonra yan tarafa geçerek görevli diğer kişiden üyelik kartını aldılar ve Ali Koç'la tokalaşmadan, göz göze gelmeden içeri girdiler. Divan'a Ali Koç tekneyle denizden geldi. Salonda en arka sıralara oturdu. Yanında Semih Özsoy, Metin Şen oturuyor

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Seçimli Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Beşiktaş ile oynanan ve yaşanan olaylardan sonra tatil edilen karşılaşma ile ilgili konuşan Mosturoğlu, ''Maç 0-0 devam ederken müsabaka, hakem tarafından tatil edilmiştir. Maç esnasında özellikle korner köşelerinde yapılanların kumpas olduğunu açıklamıştık ve Cumhurbaşkanı da aynı şeyleri ifade etti. Bu organize eylemler sonrasında gerek bu olaylardan olumsuz etkilenerek, tecrübesiz hakem olarak hareket ederek Beşiktaşlıları cesaretlendirmiştir. Bazı Beşiktaşlıların da provokasyonu sonucunda sahayı terk etmişler ve bu müsabakaya aykırı durumu hakem tatil etmiştir. Anadolu Savcılığından soruşturma başlatılması ve bizlerle bu durum paylaşıldığında bilgilendireceğiz. Müsabakanın tatil kararı sonrası tıpkı 3 Temmuz'da olduğu gibi kulübümüzün, taraftarımızın ve teknik direktörün yargısız infazı yapıldı ve UEFA'nın çıkarılmasına şahit olduk. Camiamız 3 Temmuz sonrası çelik gibi güçlüdür.

Söz konusu sürecin sona erdiğini düşünüp ihtiyatlı olmayı bırakmayalım. 24 Nisan 2018 tarihinde bir basın toplantısı yapmıştır ve bu olaylara objektif bakan tüm kesimler ikna olmuştur. 25 Nisan'da toplanan TFF ise müsabakanın 57'nci dakikasında devam edilmesine karar vermiştir. Bu karar beklentimize yakındır. Biz sahada kazanılan sonuçlara saygılı olduk. Yaşanan bu olay karşısında divan üyelerimize ve taraftarlara teşekkür ediyorum'' dedi.

''FUTBOLCULARIMIZDAN EN BÜYÜK İSTEDİĞİMİZ RAKİBİMİZİ ELEYEREK FİNALE ÇIKMALARI VE KUPAYI ALMALARIDIR''

Mosturoğlu, 'Aykut Kocaman, 3 Temmuz'da olduğu gibi bir teknik direktörden daha fazlası olduğunu göstermiştir' diyerek şu ifadeleri kullandı:

''Rakibin her türlü provokasyonuna rağmen oyuna gelmemiş ve oyunlara engel olmuştur. Futbolcularımızdan en büyük istediğimiz tekrarlanacak maçta rakibimizi eleyerek finale çıkmaları ve kupayı almalarıdır. Kumpas ile ilgili olarak 20'nci celse tamamlandı ve sonraki duruşma 7-11 Mayıs'ta yapılacaktır. Kurşunlanma soruşturması devam etmektedir. Kumpasın savcı ve aktörleri için Aziz Yıldırım tarafından yapılan şikayetin soruşturması devam etmektedir'' diye konuştu.

Mosturoğlu son olarak, Fenerbahçe Doğuş'u 4'üncü kez Final Four'a kalmasından dolayı tebrik ederek sözlerini noktaladı.

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün açıklamalar:



"Zamanında başkanlığa adaylığını koymuş biri olarak birine başkanlığa adaylığını koyma diyemem" diyerek söze başlayan Küçük, "Ama ülkemizin ve kulübümüzün içinde bulunduğu durumda birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bir tarafta Aziz Yıldırım, diğer tarafta Yıldırım Ali Koç. İkisi de Yıldırım. 'Yıldırımlar mutakabatı' yapmak suretiyle seçimlerden önce birlik beraberlik nişanını göstermek adına iki değerli başkanı bir araya getirmemiz lazım. Bu görev bana düşüyor. Benim bir önerim var. Eğer iki başkanımız da uygun bulursa önümüzdeki Cumartesi kendilerini kahvaltıya davet ediyorum. Otursunlar 'Yıldırımlar konsensusu' nasıl olur kendi aralarında konuşsunlar. Camia sizlerden bunu bekliyor. Bunu birilerinin söylemesi lazımdı. Bu teklifi birisinin yapması lazımdı. Sizlerden aldığım güçle ben iki başkanımı da kahvaltıya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.