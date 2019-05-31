Fenerbahçe'de son yolcu Roberto Soldado
Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte takımda kalacak ve gidecek oyuncular tam anlamıyla netleşmeye başladı.
Sarı lacivertlilerde sözleşmesindeki uzatma opsiyonundan fedakârlık eden ve Olympiakos’a giden Fransız yıldız Mathieu Valbuena’nın ardından, uzun süredir kadroya giremeyen Islam Slimani ve Yassine Benzia ile de yollar ayrılmıştı.
Antalya maçıyla birlikte kulübe veda eden Rus stoper Roman Neustadter haricinde, İspanyol forvet Roberto Soldado da takımla devam etmeyecek isimlerin arasına katıldı.
Kalıp kalmayacağı tam anlamıyla netleşmeyen kaptan Volkan Demirel’in ise yüksek bir ihtimalle 1 sezon daha görev alabileceği ifade edildi.
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