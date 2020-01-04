Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'nin transfer listesi

Son dakika! Fenerbahçe transfer haberlerinde sıcak gelişmeler arka arkaya geliyor. Fenerbahçe, 4 Ocak 2019 tarihi itibariyle ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte harekete geçti.

Hemen hemen her mevkiiye takviyeler yaparak şampiyonluk yolunda iddialı bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe'nin transfer gündeminde hangi futbolcular var? Fenerbahçe kimi transfer edecek? Fenerbahçe'nin transfer listesinin başında kim var?

İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberlerinden oluşan haber turumuz...

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ MARCOS ROJO PAYLAŞILAMIYOR

Fenerbahçe son dakika transfer haberi: Manchester United’da gözden çıkarılan Marcos Rojo paylaşılamıyor. Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Arjantinli stopere İtalya’dan Fiorentina ve Fransa’dan PSG talip oldu. (Fanatik)

MIHA ZAJC, BRESCIA İLE GÖRÜŞMEK İÇİN İTALYA'DA

Fenerbahçe son dakika transfer haberi: Serie A'da ilk 17 hafta sonucunda düşme potasında yer alan Brescia, Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc'a talip oldu. İtalya basınında yer alan habere göre; Brescia, Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc'ın durumumu yakından takibe aldı. Haberde; Fenerbahçe ile Brescia arasındaki görüşmelerin başladığı ve İtalyan ekibinin bu transferde kararlı olduğunu vurguladı.Sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyen Miha Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maçta oynadı.

FENERBAHÇE'DEN FABIO COENTRAO ATAĞI

Fenerbahçe son dakika transfer haberi: Süper Lig'de ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamlayan ve ikinci yarıya daha iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmalarında öncelik sol beke verildi. Hasan Ali Kaldırım'ın; yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulamadığı sarı lacivertlilerin, bir dönem Real Madrid forması giyen Fabio Coentrao ile prensip anlaşmasına varıldığı ancak teknik heyetin başta Milan’dan Ricardo Rodriguez olmak üzere başka isimlere öncelik vermesi sebebiyle bu ismin yedekte bekletildiği iddia edildi. (Sabah)

Transferde şimdiden gaza basan Galatasaray, Real Madrid’de gözden düşen sol bek Fabio Coentrao için ısrarını sürdürüyor.

ALPASLAN ÖZTÜRK ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE

Fenerbahçe son dakika transfer haberi: Ersun Yanal'ın ısrarla transfer edilmesini istediği Alpaslan Öztürk için Fenerbahçe, Göztepe ile görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor. 26 yaşındaki oyuncu için Kanarya’nın, kiralık teklifinde bulunduğu ve Göztepe’ye, “Gerekirse sözleşmesine sezon sonu için satın alma opsiyonu da koyalım” mesajını ilettiği öğrenildi. (Fanatik)

FENERBAHÇE'DE AYRILIĞIN SEBEBİ ALTAY BAYINDIR

Fenerbahçe son dakika transfer haberi: Geçtiğimiz günlerde kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin bu kararı almasının altında yatan sebep belli oldu. Altay Bayındır'ın inişli çıkışlı bir grafik göstermesi sebebiyle Boğuşlu ile yollarını ayıran sarı lacivertliler son olarak Borussia Dortmund'un genç takımında antrenörlük yapan Marco Knoop ile bu sorunu gidermeye çalışacak. (Sabah)

FENERBAHÇE'NİN PAPIS CISSE ISRARI

Fenerbahçe son dakika transfer haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Alanyaspor’un golcüsü Papis Cisse girdi. Vedat Muriç’e destek olacak bir oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe, bu transfer için Alanyaspor'a Mevlüt Erdinç takasını önerecek. Kanarya’nın, teklifi oldukça sıcak bakan Brezilyalı savunmacı için Akdeniz ekibiyle temasa geçerek, resmi görüşmelere başladığı bildirildi. Sportif direktör Damien Comolli’nin, sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan deneyimli oyuncu için yaptıkları teklifi, kulübe ilettiği ifade edildi. Al Khor’dan 2017 Temmuz ayında transfer edilen ve piyasa değeri 1 milyon Euro olan Welinton, bu sezon 16 karşılaşmada rakip filelere 2 gol atmayı başardı.(Fanatik)

YENİ MALATYASPOR'DAN MEHMET EKİCİ VE ALPER POTUK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe son dakika transfer haberi: Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’un Başkanı Adil Gevrek, takımın transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Gevrek, Mehmet Ekici transferiyle ilgili herhangi bir görüşme olmadığını söylerken; Alper Potuk içinse 'her takım onu ister' diyerek transfere yeşil ışık yaktı. Gevrek, Mehmet Ekici haberleri sosyal medyada çıktı. Ama resmi bir görüşme yok. Oğuzhan ile ilgili de bir görüşme yok. Tabi ki koşullar önemli. Şu anda herhangi bir resmi görüşme yok. Alper Potuk ile alakalı olarak hocamızla konuşacağız. Alper iyi bir oyuncu. Bunu biliyoruz. Fakat; yüzde yüz bir durum oluşmadı. Hocamızla konuşacağız. Şu anda bir girişim olmadığı için net konuşamıyorum. Her takım Alper’i ister. Hocamız talep ederse değerlendirilebilir.

MARSILYA, JAILSON'U İSTİYOR

Fenerbahçe son dakika transfer haberi: Sarı lacivertli takımın Brezilyalı futbolcusu Jailson için Fransız ekibi Marsilya'nın harekete geçtiği öne sürüldü. Marsilya'nın Jailson dışında birkaç alternatifinin daha olduğu öğrenildi. Ancak Jailson'un bu isimler arasında ilk sırada olduğu ve Marsilya'nın Fenerbahçe'ye resmi teklife hazırlandığı iddia edildi. (Takvim)

ALPER POTUK, FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR MU?

Fenerbahçe son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Alper Potuk, Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyor. Şampiyonluk için elimden geleni yapmak istediğini vurgulayan 28 yaşındaki oyuncu, ''Ben bu aşamada takımı yalnız bırakmak istemiyorum'' dedi. Alper Potuk’u, Süper Lig takımları paylaşamıyor. Başta Malatyaspor, Antalyaspor, Alanyaspor olmak üzere Çaykur Rizespor’un da Alper’e talip olduğu, ara transferde bu futbolcuyu renklerine katmak için Sarı-Lacivertli yönetimle masaya oturmaya hazır oldukları biliniyor. (Fanatik)

FENERBAHÇE'DE WELINTON SESLERİ

Fenerbahçe son dakika transfer haberi: Teknik direktör Ersun Yanal’ı, ikinci yarı öncesi düşündüren en önemli sorunların başında savunmanın ortası geliyor. Sadık Çiftpınar’ın sezonu kapatması, Adil Rami’nin beklentilerin çok altında kalması, Zanka’nın performansının düşük olması, Yanal’ın stoperde mecburen Serdar Aziz’in yanında normalde orta saha olan Jailson’la oynamasına neden olmuştu. Devre arası transferinin bugün resmen başlamasıyla birlikte gaza basan Sarı-Lacivertliler, bu doğrultuda Alanyaspor’un başarılı futbolcusu Welinton için harekete geçti.

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