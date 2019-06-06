Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi! Golcü kanat oyuncusu...
Transferde son dakika gelişmesi... Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor. Sarı lacivertliler, iki sezonda 23 gol, 30 asistlik performans sergileyen yıldız ismi kadrosuna katıyor.
Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Mohamed Elyounoussi için Southampton’a kiralama teklifi yaptı. İngiliz ekibi, bonservisiyle vermek istedi. Sarı-Lacivertliler, satın alma opsiyonuyla işi bitirmeye çalışacak.
Mathieu Valbuena’yla yolları ayıran Fenerbahçe’de kiralık Andre Ayew de Swansea’ye geri dönecek. Kanatlara takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, gündeme sürpriz bir ismi aldı: Mohamed Elyounoussi...
Southmapton forması giyen Norveçli futbolcu için Damien Comolli, girişimlere başladı. İngiliz ekibine, 24 yaşındaki oyuncunun kiralanması için teklif sundu. Ancak Kırmızı- Beyazlılar’ın kiralamaya yanaşmadığı, Elyounoussi’yi bonservisiyle vermeyi önerdiği öğrenildi.
Menajeriyle görüşme
Finansal açıdan sıkıntılı bir dönemden geçen yönetim, bonservis için ayırabileceği bütçeyi Norveçli yıldız için kullanmak istemiyor. Bu nedenle Southampton, satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle ikna edilmeye çalışılacak. İngilizler’in yeşil ışık yakması halinde, transferin bitirilmesi için Elyounoussi’nin menaceri Ferhat Çiftçi ile görüşme yapılacak.
18 milyon Euro
Southampton, Basel’de iki sezonda 84 maça çıkıp; 23 gol ve 30 asistlik performans sergileyen Mohamed Elyounussi için geçtiğimiz yaz 18 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Ancak Norveçli futbolcu burada beklenen performansı sergileyemedi ve gözden düştü.
Fenerbahçe’ye gol atmıştı
Sarı-Lacivertliler, 2015-16 sezonunda Avrupa Ligi gruplarında Molde ile karşılaşmıştı. O dönem Norveç ekibinin formasını giyen Mohamed Elyounoussi, 17 Eylül 2015’te Kadıköy’de oynanan ilk mücadelede çok etkili bir futbol sergilemiş, takımının 3-1’lik galibiyetine 1 gollük katkı sağlamıştı. Aynı maçta, şu anda Galatasaray forması giyen Martin Linnes de gol atmıştı.
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Mohamed Elyounoussi'den harika bir gol! Birlikte izliyoruz;
Elyounoussi kimdir?
Adı: Mohamed Elyounoussi
Doğum tarihi: 4 Ağustos 1994
Doğum yeri: Al-Hoceima/Fas
Milli takım: Norveç
Takımı: Southampton
Pozisyon: Kanatlar, forvet arkası
Ayak: Sağ
Boy: 1.78 m.
Eski takımları: Sarpsborg, Molde, Basel
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