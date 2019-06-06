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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
06.06.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi! Golcü kanat oyuncusu...

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Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi! Golcü kanat oyuncusu...

Transferde son dakika gelişmesi... Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor. Sarı lacivertliler, iki sezonda 23 gol, 30 asistlik performans sergileyen yıldız ismi kadrosuna katıyor.

Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Mohamed Elyounoussi için Southampton’a kiralama teklifi yaptı. İngiliz ekibi, bonservisiyle vermek istedi. Sarı-Lacivertliler, satın alma opsiyonuyla işi bitirmeye çalışacak.

Mathieu Valbuena’yla yolları ayıran Fenerbahçe’de kiralık Andre Ayew de Swansea’ye geri dönecek. Kanatlara takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, gündeme sürpriz bir ismi aldı: Mohamed Elyounoussi...

Southmapton forması giyen Norveçli futbolcu için Damien Comolli, girişimlere başladı. İngiliz ekibine, 24 yaşındaki oyuncunun kiralanması için teklif sundu. Ancak Kırmızı- Beyazlılar’ın kiralamaya yanaşmadığı, Elyounoussi’yi bonservisiyle vermeyi önerdiği öğrenildi.

Menajeriyle görüşme

Finansal açıdan sıkıntılı bir dönemden geçen yönetim, bonservis için ayırabileceği bütçeyi Norveçli yıldız için kullanmak istemiyor. Bu nedenle Southampton, satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle ikna edilmeye çalışılacak. İngilizler’in yeşil ışık yakması halinde, transferin bitirilmesi için Elyounoussi’nin menaceri Ferhat Çiftçi ile görüşme yapılacak.

18 milyon Euro

Southampton, Basel’de iki sezonda 84 maça çıkıp; 23 gol ve 30 asistlik performans sergileyen Mohamed Elyounussi için geçtiğimiz yaz 18 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Ancak Norveçli futbolcu burada beklenen performansı sergileyemedi ve gözden düştü.

Fenerbahçe’ye gol atmıştı

Sarı-Lacivertliler, 2015-16 sezonunda Avrupa Ligi gruplarında Molde ile karşılaşmıştı. O dönem Norveç ekibinin formasını giyen Mohamed Elyounoussi, 17 Eylül 2015’te Kadıköy’de oynanan ilk mücadelede çok etkili bir futbol sergilemiş, takımının 3-1’lik galibiyetine 1 gollük katkı sağlamıştı. Aynı maçta, şu anda Galatasaray forması giyen Martin Linnes de gol atmıştı.

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Mohamed Elyounoussi'den harika bir gol! Birlikte izliyoruz;

Elyounoussi kimdir?

Adı: Mohamed Elyounoussi

Doğum tarihi: 4 Ağustos 1994

Doğum yeri: Al-Hoceima/Fas

Milli takım: Norveç

Takımı: Southampton

Pozisyon: Kanatlar, forvet arkası

Ayak: Sağ

Boy: 1.78 m.

Eski takımları: Sarpsborg, Molde, Basel 

Fenerbahçede son dakika transfer haberi Golcü kanat oyuncusu...

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