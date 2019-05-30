Fenerbahçe'de son dakika! İsmail Köybaşı...
Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de bir bir netleşiyor. Gelecek yapılanmasında kadroda düşünülmeyen İsmail Köybaşı ile yollar ayrılıyor.
Spor Toto Süper Lig’i istediği yerde bitiremeyen Fenerbahçe’de yeni sezon çalışmaları da şimdiden başladı.
Sarı lacivertli ekipte birçok ayrılık kapıda... Fenerbahçe’ye imza attığı günden bu yana eleştirilerin hedefi olan, on Antalyaspor maçında da taraftarın tepki gösterdiği İsmail Köybaşı’yla sözleşme yenilenmeyeceği öğrenildi.
Sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 17 resmi maçta görev aldı.
Ersun Yanal, ligin son haftasında 1-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından soruları yanıtlamıştı...
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