Fenerbahçe'de son dakika değişikliği
Avrupa Ligi'nde Zenit'i konuk eden Fenerbahçe'nin 11'inde son anda bir değişiklik yapıldı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Rusya'nın zorlu ekibi Zenit ile karşılaşıyor.
Sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal, orta sahada Tolgay Arslan'a görev vermişti; ancak son anda Tolgay'ın yerine, 11'e Eljif Elmas dahil oldu.
Tolgay Arslan'ın ısınma hareketleri sırasında sakatlandığı bilgisi geldi.
Kadrodan çıkartılan Tolgay Arslan'ın yerine, Michael Frey yedek kulübesine dahil edildi.
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