Fenerbahçe'de Soldado antremana çıktı
Fenerbahçe, Süper Lig’in son karşılaşması olan 34. haftadaki Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanın ilk yarım saati basına açık yapıldı. Sarı lacivertli ekipte sezonu kapatan Valbuena ve Frey antrenmana katılmadı.
Sakatlıkları düzelen Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado ise antrenmanda takımla çalıştı.
Öte yandan bileğinde ağrı bulunan Ayew, belinde sıkıntı olan Skrtel ve diz ağrısı yaşayan Şener, salonda özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
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