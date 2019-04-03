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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.04.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de sol bek için yeni aday; Rene

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Fenerbahçe'de sol bek için yeni aday; Rene

Gelecek sezon kadro kalitesi olarak forvetin yanı sıra defans hattını da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, iki yıldızın peşine düştü. Sarı-Lacivertliler direkt 11 oynayabilecek bir stoper ve sol bek transferini bitirmek istiyor.

Transferde gözünü Güney Amerika'ya çeviren Fenerbahçe'nin Flamengo'nun sol beki Rene'yi listesine aldığı bildirildi. 26 yaşındaki sambacının avukatlığını üstlenen Rui Jesus ile ilk temas kurulurken, oyuncunun şartları hakkında bilgi alındığı belirtiliyor.

Sol bekte görev yapan Rene 1.74 boyunda. Alex de Souza'nın da hakkında olumlu görüş bildirdiği futbolcu geçen sezonu 33 maçta 2 gol ve 5 asistle tamamladı.

MEVKİSİNDE İLK 3 İÇİNDE

2017'de Sport Recife'den 955 bin euro bonservis bedeli karşılığında Flamengo'ya transfer olan Rene, mevkisinde Brezilya Ligi Serie A'nın Paqueta ve Dudu'dan sonra en yüksek not ortalamasına sahip oyuncusu. Hasan Ali Kaldırım'ın yanına alternatif bir sol bek arayan yönetimin, Rene'yi bir süre daha izledikten sonra transfer için kararı vermesi bekleniyor.

STOPERE ZAPATA

Kanarya, stoper bölgesi için Milanlı Cristian Zapata için girişimleri sürdürüyor. Yönetimin, sezon sonunda boşa çıkacak Milan'lı stoperle yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydettiği belirtildi. 32 yaşındaki oyuncunun, Milan'dan yeni bir teklif almaması halinde Fenerbahçe'ye gelmeyi prensip olarak kabul ettiği gelen haberler arasında. Sarı-lacivertliler, Martin Skrtel'in Parma'ya gitmesi halinde Zapata için son hamleyi yapacak. İmzayı attırıp, transferi resmiyete dökecek (Sabah)

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