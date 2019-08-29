Fenerbahçe'de sol bek için alternatif aday! Dario Melnjak... | Transfer Haberleri
Kolarov transferinde sonuç alamayan Fenerbahçe, sol bek için çalışmalarını hızlandırırken gündeme sürpriz bir isim geldi.
Fenerbahçe'de transferde hareketlilik yaşanıyor... Orta saha ve forvet arayışında da olan sarı lacivertliler, sol bek için ise Rizesporlu Dario Melnjak'ın radarına aldı.
Hırvat futbolcu için girişimde bulunacağı ifade edilirken Milli Takım'da da görev yapan başarılı sol bek için Fenerbahçe'nin takas teklifinde bulunacağı iddia edildi. Bunun için konuşulan isim ise Allahyar...
Rizespor'da başarılı bir sezon geçiren Dario Melnjak, hücuma yaptığı katkıyla biliniyor.
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