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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.08.2019 - 08:37, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de sol bek için alternatif aday! Dario Melnjak... | Transfer Haberleri

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Fenerbahçe'de sol bek için alternatif aday! Dario Melnjak... | Transfer Haberleri

Kolarov transferinde sonuç alamayan Fenerbahçe, sol bek için çalışmalarını hızlandırırken gündeme sürpriz bir isim geldi.

Fenerbahçe'de transferde hareketlilik yaşanıyor... Orta saha ve forvet arayışında da olan sarı lacivertliler, sol bek için ise Rizesporlu Dario Melnjak'ın radarına aldı.

Hırvat futbolcu için girişimde bulunacağı ifade edilirken Milli Takım'da da görev yapan başarılı sol bek için Fenerbahçe'nin takas teklifinde bulunacağı iddia edildi. Bunun için konuşulan isim ise Allahyar...

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Rizespor'da başarılı bir sezon geçiren Dario Melnjak, hücuma yaptığı katkıyla biliniyor.

Fenerbahçede sol bek için alternatif aday Dario Melnjak... | Transfer Haberleri

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