Fenerbahçe'de şok sakatlık! Sezonu kapattı...
Michael Frey iki gün önceki idmanda sakatlandı. İsviçreli oyuncunun sezonu kapadığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin sezon başında Zürich'ten 2,6 milyon euroya transfer ettiği ancak sezon içinde birçok hücum oyuncusu gibi hala kırıklığı yaratan Michael Frey yine sakatlandı.
2 gün önce idmanda sakatlandığı öğrenilen Frey'in 2 hafta sahalardan uzak kalacağı, dolayısıyla sezonu kapadığı belirtildi. 24 yaşındaki oyuncu bu sezon 25 maçta 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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