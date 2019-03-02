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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Süleyman ARAT
02.03.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Maç öncesi...

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Fenerbahçe'de şok sakatlık! Maç öncesi...

Fenerbahçe’de Rizespor maçına saatler kala şansızlık. Son haftaların en etkili oyuncusu Nabil Dirar dün antrenmanın son dakikalarında sakatlanınca bugün büyük ihtimalle forma giyemeyecek 

Son haftalarda Fenerbahçe’nin en etkili ve istikrarlı oyuncusu olan Nabil Dirar, dün akşam yapılan antrenmanın son dakikalarında ayağında ağrı hissedince antrenmanı bıraktığı öğrenildi. Antrenmanın son beş dakikasında meydana gelen gelişmenin boyutu yapılan sağlık kontrolünden sonra netleşti. Nabil Dirar’ın sol bacak alt adalesinde ezik oluştuğu bugünkü Rizespor maçına yetiştirilse bile riske edilmeme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Kulüp yetkilileri Dirar’ın oynayıp oynamayacağı maç saatinde netlik kazanacağını belirtirken yıldız oyuncu büyük ihtimalle forma giyemeyecek gibi gözüküyor. Yanal’ın Dirar’ın yerine sağ tarafta Moses’e sol tarafta da Ayew veya Valbuena’ya forma vermesi bekleniyor.

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