Fenerbahçe'de şok sakatlık! Dev maçta yok
Fenerbahçe Beko'nun Fransız pivotu Joffrey Lauvergne, sakatlığı nedeniyle bu akşam Anadolu Efes'le oynanacak Türkiye Kupası finalinde forma giyemeyecek.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"16 Şubat Cumartesi günü (dün) Türk Telekom ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı sakatlık yaşayan sporcumuz Joffrey Lauvergne, bu akşam oynanacak Türkiye Kupası finalinde forma giyemeyecektir.
Oyuncumuzun tedavi süreci sağlık ekibimizin kontrolünde başlatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
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