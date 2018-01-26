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Fenerbahçe'de Skrtel şoku

Vincent Janssen'in uzun süreli yokluğundan sonra Fenerbahçe bir sakatlık haberiyle daha sarsıldı. Sakatlığı sebebiyle idmana katılmayan Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel'in Trabzonspor maçında oynamasının zor olduğu kaydedildi.

Hürriyet Haber
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Süper Lig'de pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Feerbahçe'de savunma oyuncusu Martin Skrtel, sakatlığı nedeniyle bugün de idmana katılamadı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Süper Lig’in 19. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı nedeniyle hafta boyunca yapılan antrenmanlara katılamayan Martin Skrtel, bugün yapılan çalışmalarda da yer almadı.

NTV Spor, üst üst 4. idmanı kaçıran Slovak futbolcunun dizinde ağrılarının olduğunu ve Trabzonspor maçında oynama ihtimalinin olmadığını bildirdi.

Savunmada Neto’nun da sakat olması nedeniyle teknik direktör Aykut Kocaman’ın Neustadter’in yanına Josef’i çekebileceği konuşuluyor.

Vincent Janssensakatlık

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