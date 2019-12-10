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Futbol
aa-spor
10.12.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor!

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Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor!

Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 top kapmayla sürdürdüğü idmanı pas çalışmasının ardından hücum ve defans varyasyonlarıyla tamamladığı aktarıldı.

Sakatlıkları bulunan Mevlüt Erdinç ve Victor Moses'ın özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi. 

Fenerbahçede Sivasspor hazırlıkları sürüyor

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