İlk çeyrek hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

Hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe Doğuş maça hızlı başladı. Üçlük bombardımanı şeklinde geçen ilk 5 dakikada Fenerbahçe, Melih ve Thompson ile etkili oldu. Efes ise Ledo ve McCollum ikilisiyle fark yarattı. Ev sahibi, çembere gitmekte zorluk çekse de çeyrek biterken Simon'un üçlüğü ikinci periyot öncesi Efes'in farkı 1'e indirmesini sağladı (19-18).

İkinci periyottaki performanslar nasıldı?

Fenerbahçe Doğuş'ta 'Sinan Güler sendromu' yaşandı. İkinci çeyrekte boş durumda üçlük kaçıran Sinan, üstüne bir de Ledo üçlüğü atıp Efes'i 30-24'le öne itince koç Obradovic'in öfkesiyle yüzleşti.

Wanamaker ve Sloukas'ın üçlükleriyle oyuna tutunan sarı lacivertliler, buna rağmen oyunda hakimiyet kuramadı. Simon ve Doğuş'un dış atışlardaki başarısıyla Efes devreye önde girdi (45-40).

Maçın kalanında neler yaşanır?

Anadolu Efes potaya gitmekte sorunlar yaşasa da, Karşıyaka ve Real Madrid maçlarındaki kötü dış atış performansını raya oturtmaya başlamış gibi gözüktü. Galibiyet için dış atış ritmini korumaları gerek.

Fenerbahçe ise, şu ana dek tam anlamıyla 'ne oynadığının' bilincinde gözükmüyor. İlk devreden 45 sayı yemeleri bunun en büyük göstergesi. Savunmada ipleri sıkı tutmaya başlamaları şart...