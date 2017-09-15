Fenerbahçe'de sıkıntının adı Skrtel!

Adalesinde sertleşme tespit edilen Slovak futbolcu Martin Sktrel dinlendiriliyor. Gelecek haftaki Beşiktaş derbisi de düşünüldüğünde Skrtel’in bu haftaki Alanyaspor maçındaki riske edilmemesi bekleniyor.
Bu arada Fenerbahçe’nin etkili isimlerinden olan Alper Potuk, sakatlığını tamamen atlattı. Dün itibariyle takımla çalışmalara başlayan deneyimli futbolcu, görev verilmesi halinde bu hafta sahadaki yerini alabilecek.
Ancak Alper’in de Beşiktaş derbisi düşünülerek Alanyaspor karşısında oyuna sonradan girme ihtimalinin daha güçlü olduğu ifade edildi. (Fanatik)
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