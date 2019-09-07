Fenerbahçe'de Serdar ve Sadık gözden düştü
Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar, ara transfer döneminin yıldızlarıydı. Ancak Serdar yaşadığı sakatlıklar, Sadık ise düşen performansıyla 11’deki yerini kaptırdı.
Rami, Zanka ve Gustavo transferlerinin yanı sıra Jailson’un da stoperde oynamasıyla birlikte bu ikili iyice gözden düştü.
Serdar’ın formayı kapma şansı daha yüksek. Sadık ise diğer oyuncuların başarılı performans sergilemesi halinde ocak ayında kiralık olarak gönderilebilir.
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