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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
23.04.2019 - 07:10, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de savunma ve hücum krizi

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Fenerbahçe'de savunma ve hücum krizi

Sarı-Lacivertliler, Aytemiz Alanya’ya 1-0 kaybetti. Ancak sadece Cisse standart performansını sergilese, tarihi fark olabilirdi. Zorlu deplasmanda önemli kurtarışlar yaparak farkı önleyen isim olan Harun Tekin dışında tüm takım perişan haldeydi.

Savunma oyuncuları, bireysel hata rekoru kırdı. Özellikle İsmail Köybaşı ve Sadık Çiftpınar, Alanya’ya pozisyon üstüne pozisyon hazırladı! Orta saha ve hücumdaki durum da farklı değildi. Tolgay Arslan, takım atağa çıkarken kaptırdığı toplarla kendi arkadaşlarına kabuslar yaşattı.

Alanya’dan rekor şut

Fenerbahçe, yarı sahasından zar zor çıktığı pozisyonlarda ise Dirar (15), Valbuena (14) ve Elmas’ın (11) hatalı paslarıyla topu bir anda yine kendi alanında gördü.

40 kez topla buluşabilen Ayew, 1 orta girişiminde bulundu, 22 pas denemesi yaptı, 17 top kaybetti. Fenerbahçe tüm hatlarıyla tel tel dökülünce Alanya maçı, 16’sı rakip ceza sahası içinden olmak üzere 25 rekor şut denemesiyle bitirdi.

23 Nisanda Ordinaryüsün izinde
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-0 kaybettikleri maçın ardından bu açıklamaları yapmıştı...

"Fenerbahçe'yi gereken yere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Herkesin hemfikir olduğu sorunlar var. Sorunları bir tarafa bırakıp çok hızlı bir şekilde önümüzdeki birkaç maça odaklanmak ve bu süreci hızlandırıp rahatlamak zorundayız" dedi.
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