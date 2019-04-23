Fenerbahçe'de savunma ve hücum krizi
Sarı-Lacivertliler, Aytemiz Alanya’ya 1-0 kaybetti. Ancak sadece Cisse standart performansını sergilese, tarihi fark olabilirdi. Zorlu deplasmanda önemli kurtarışlar yaparak farkı önleyen isim olan Harun Tekin dışında tüm takım perişan haldeydi.
Savunma oyuncuları, bireysel hata rekoru kırdı. Özellikle İsmail Köybaşı ve Sadık Çiftpınar, Alanya’ya pozisyon üstüne pozisyon hazırladı! Orta saha ve hücumdaki durum da farklı değildi. Tolgay Arslan, takım atağa çıkarken kaptırdığı toplarla kendi arkadaşlarına kabuslar yaşattı.
Alanya’dan rekor şut
Fenerbahçe, yarı sahasından zar zor çıktığı pozisyonlarda ise Dirar (15), Valbuena (14) ve Elmas’ın (11) hatalı paslarıyla topu bir anda yine kendi alanında gördü.
40 kez topla buluşabilen Ayew, 1 orta girişiminde bulundu, 22 pas denemesi yaptı, 17 top kaybetti. Fenerbahçe tüm hatlarıyla tel tel dökülünce Alanya maçı, 16’sı rakip ceza sahası içinden olmak üzere 25 rekor şut denemesiyle bitirdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-0 kaybettikleri maçın ardından bu açıklamaları yapmıştı...
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