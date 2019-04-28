Fenerbahçe'de savunma krizi
Fenerbahçe’de savunma hattı tam anlamıyla darmadağın oldu. Takımın en tecrübeli isimlerinden Martin Skrtel, dün akşam gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.
Skrtel’in ardından kırmızı kart gören Sadık Çiftpınar da hem takımını 10 kişi bıraktı hem de haftaya kadroda olmayacak. Üstelik Serdar Aziz’in sakatlığı da devam ediyor ve 2 hafta içerisinde kadroya dönmesi beklenmiyor. Elinde tek sağlam stoper Neustadter kalan teknik patron Ersun Yanal şimdiden kara kara düşünmeye başladı.
Topal ya da Isla
Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa karşısında Neustadter’in yanına büyük ihtimalle Mehmet Topal’ı çekecek. Yine bu bölgede daha önce forma giyen Isla da, adaylar arasında. Yanal, hafta boyunca yeni savunma kurgusu üzerinde denemeler yapmayı planlıyor.
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