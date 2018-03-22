Fenerbahçe'de santrforların katkısı az!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Futbol HaberleriFenerbahçe'de santrforların katkısı az!
GeriFutbol Fenerbahçe'de santrforların katkısı az!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
aa-spor
22.03.2018 - 11:23, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de santrforların katkısı az!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de santrforların katkısı az!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, santrfor mevkisinde forma giyen futbolculardan beklediği katkıyı alamıyor.

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, topladığı 48 puanla zirve yarışında geriye düştü.
Fenerbahçe, rakip filelere gönderdiği 49 golle ligin en golcü ikinci takımı durumunda bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, buna rağmen gole en yakın oyuncuları santrforlar Jose Fernandao, Roberto Soldado ve Vincent Janssen'den istediği verimi alamadı.

Fenerbahçe'nin bu sezon attığı gollerin sadece 10'unda santrfor imzası bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda Fernandao 5 golle santrforlar arasında en golcü futbolcu olarak dikkati çekiyor. Brezilyalı futbolcuyu 3 golle İspanyol Roberto Soldado, 2 golle Hollandalı Vincent Janssen takip ediyor.

Sarı-lacivertli ekipte, devre arasında takımdan ayrılan ve sezonun ilk yarısında 2 lig maçında forma giyen Hollandalı Robin van Persie de gol sevinci yaşayamadı.

GOLLER ORTA SAHA OYUNCULARINDAN

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncuları, bu sezon ligdeki 49 golün 31'ini attı.
Sarı-lacivertli takımın en skorer oyuncusu olan Giuliano Victor de Paulo, 12 gol buldu. Bu sezon gol sevinci yaşayan orta saha oyuncuları Mathieu Valbuena 5, Nabil Dirar, Ozan Tufan ve Alper Potuk üçer, Josef de Souza ve Mehmet Topal ikişer, Aatıf Chahechouhe de 1 kez fileleri havalandırdı.
Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından Roman Neustaedter 3, Martin Skrtel 2, Hasan Ali Kaldırım ise bu sezon 1 golle takımlarına katkıda bulundu.
Sarı-lacivertli ekibin 2 gol de rakip oyuncular tarafından kendi kalelerine gönderildi.

SOLDADO, BÜTÜN GOLLERİ 20 DAKİKAYA SIĞDIRDI

Fenerbahçe'de 3 golü bulunan Roberto Soldado, bunların hepsini 20 dakikalık zamanda kaydetti.
İspanyol santrfor, Süper Lig'in 12. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 3 gol birden buldu. Oyuna 61. dakikada dahil olan 32 yaşındaki santrfor, 20 dakikada "hat-trick" yaptı.

Bu sezon 18 maçta görev alan Soldado, 17 müsabakada gol atamadı. Deneyimli futbolcu, süre aldığı 17 maçta yaklaşık 700 dakika gol sevinci yaşayamadı.
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Vincent Janssen ise bu sezon 11 maçta forma giydi ve iki farklı müsabakada birer gol buldu.
Sezon başında sakatlığı sebebiyle fazla süre alamayan Jose Fernandao ise 12 maçta forma giydi. Brezilyalı oyuncu, attığı 5 golü 4 müsabakada kaydetti.

RAKİPLERİNİN GERİSİNDE KALDILAR

Fenerbahçe'nin 3 santrforu, Süper Lig'de gol katkısı bakımından rakip golcülerin oldukça gerisinde kaldı.
Sarı-lacivertli futbolcular Fernandao, Soldado ve Janssen, toplamda 10 gol atarken, Galatasaraylı Bafetimbi Gomis 25, Trabzonsporlu Burak Yılmaz, 20, Atiker Konyasporlu Adis Jahovic 16, Kayserisporlu Umut Bulut 13, Medipol Başakşehirli Emmanuel Adebayor, Evkur Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib ve Beşiktaşlı Vagner Love 12'şer, Demir Grup Sivassporlu Arouna Kone 11 golle bu sezon takımlarını sırtladı.

Ligin savunma oyuncularından Medipol Başakşehirli Alexandru Epureanu, Bursasporlu Aziz Eraltay ve Galatasaraylı Maicon Roque beşer golle Fernandao ile aynı sayıda gol atarken, Soldado ve Janssen'i geride bıraktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Doğuş Maccabi FOX maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?

Türkiye İrlanda Milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Brezilya Milli Takımı çalışmalarını sürdürdü