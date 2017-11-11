Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Bir kötü haber daha...

Şanssızlıklar bir türlü Fenerbahçe’nin yakasını bırakmıyor. Ligde son oynanan Osmanlıspor mücadelesinde Valbuena ve İsla sakatlanarak oyundan çıkmış, Janssen ise sakat sakat maçı tamamlamıştı.

Aynı karşılaşmada sarı kart gören Neto ile Alper de cezalı duruma düşmüştü. Sivasspor mücadelesi öncesi önemli eksikleri bulunan Sarı-Lacivertliler’e bir kötü haber de Ozan Tufan’dan geldi.

Genç futbolcu, önceki akşam Ay Yıldızlılar’ın Romanya ile oynadığı hazırlık mücadelesinde kasığından sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Fenerbahçe’nin sağlık heyeti, milli takım doktorlarıyla iletişime geçerek Ozan’ın durumunu sordu. Başarılı oyuncunun ağrıları bulunduğu ancak sakatlığının çok ciddi olmadığı bilgisini aldı.

RİSK ALMAK YOK

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sarı-Lacivertliler’e katıldıktan sonra detaylı bir kontrolden geçirilecek. Ozan’ın Sivasspor karşısında görev yapıp yapamayacağı, bu kontrolün ardından belli olacak. Daha önce Dirar ve Alper, ağrıları varken kendilerini zorlayarak oynamış ve sakatlıkları daha da ciddi bir hal almıştı. Bu nedenle Aykut Kocaman, sakatlıklar konusunda artık daha temkinli davranıyor. (Fanatik)