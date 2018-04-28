Fenerbahçe'de sakatlık! Başında açılma...
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 31.haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takımda Slovak defans oyuncusu Martin Skrtel sakatlık geçirdi.
Martin Skrtel'in, Kasımpaşa maçında aldığı darbe nedeniyle kafasında açılma meydana geldi. Maçın ilk yarısında girdiği kafa topunda rakibiyle çarpışan tecrübeli futbolcu, yapılan müdahalenin ardından oyuna devam etti.
SOYUNMA ODASINDA MÜDAHALE EDİLDİ
İlk 45 dakikanın sona ermesiyle birlikte hızlıca soyunma odasına hareket eden Skrtel'e soyunma odasında da müdahale edildi.
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