Fenerbahçe'de sakatların durumu yarın netleşecek!
Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlıkları bulunan Hasan Ali kaldırım, Victor Moses ve Garry Rodrigues’in, 20 Ekim Pazar günü deplasmanda yapılacak Yukatel Denizlispor karşılaşmasında oynayıp oynamayacakları yarın belli olacak.
bir süredir özel program dahilinde çalışan üç futbolcu, yarın akşam saat 19.00’da yapılacak antrenmanda takımla birlikte çalışacak ve herhangi bir ağrı hissetmezlerse Denizlispor maçının kadrosuna alınacak.
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