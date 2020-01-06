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Futbol
Haber Giriş: 06.01.2020 - 12:32,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de sakatlardan ümit kesildi! Hasan Ali, Miha Zajc ve Victor Moses...

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Fenerbahçe'de sakatlardan ümit kesildi! Hasan Ali, Miha Zajc ve Victor Moses...

Fenerbahçe'de sakatlıkları sebebiyle devre arası kampına götürülmeyen Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Victor Moses'den sezonun ikinci yarısı için umut yok.

Spor Arena - Süleyman Arat | Sezonun ikinci yarısına Antalya'da girdiği kampla hazırlanan Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Victor Moses'den ümit kesildi.

Sakatlıkları sebebiyle devre arası kampına dahil edilmeyen bu üç futbolcudan sezonunun ikinci yarısında yararlanılamayacağı düşünülüyor.

Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Victor Moses'den sezonun ikinci yarısı için ümidin kesilmesi, bu üç mevkiye yeni transferler yapılacağı anlamına geliyor.

Adı Fenerbahçe ile anılan Perotti'yi izliyoruz;

Fenerbahçede sakatlardan ümit kesildi Hasan Ali, Miha Zajc ve Victor Moses...

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