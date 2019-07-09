Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar yolcu | Son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek üzere çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de yaşadığı hayal kırıklığının ardından gelecek sezon benzer bir senaryoyu yaşamak istemeyen ve teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'ın da renklerine bağlamak için yoğun girişimlerde bulunduğu Vedat Muriç'i transfer ederek bombayı patlatmıştı. Gelecek sezonun kadrosunu şekillendiren sarı lacivertlilerde deneyimli çalıştırıcının üstünü çizdiği o isimle yollar ayrılıyor.
Max Kruse'nin ardından Galatasaray'ın da ilgilendiği Kosovalı forvet Vedat Muriç'i transfer ederek önemli yıldızları peş peşe açıklayan sarı lacivertlilerde, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.
Sarı lacivertli kulübün geçtiğimiz sezonun devre arasında Evkur Yeni Malatyaspor'dan 750 bin Euro karşılığında transfer ettiği Sadık Çiftpınar için eski kulübünden flaş bir hamle geldi.
Geride bıraktığımız sezon sarı lacivertli formayla 13 maçta görev alan 26 yaşındaki 1 gol atmıştı.
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