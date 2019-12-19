MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ameliyat edildi
GeriFutbol Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ameliyat edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
19.12.2019 - 23:03, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ameliyat edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ameliyat edildi

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, sakatlığı nedeniyle ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa süre içinde eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçta sakatlanan Sadık Çiftpınar'ın ön çapraz bağında kopuk tespit edilmişti.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle