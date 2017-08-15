Fenerbahçe'de RVP krizi... Yine "Ağrım var" dedi!

Yeni sezonda her şeyin çok farklı olacağı konusunda Sarı-Lacivertli taraftarlar son derece umutluydu. Tecrübeli oyuncu da yaptığı açıklamalarda bu yönde demeçler verdi, “Fenerbahçe’deki en mutlu dönemim” dedi. Ancak RvP’nin bir kez daha hayal kırıklığı yaratması için fazla zaman gerekmedi.

Hollandalı oyuncu, şans bulduğu maçlarda son derece kötü bir performans sergiledi. Hazırlık maçları dahil henüz gol sevinci yaşayamadı. Eleştiri oklarının hedefi haline gelmeye başlayan RvP, “Ağrılarım var” bahanesine bir kez daha sarılarak dünkü antrenmana çıkmadı.

SOLDADO BEKLENİYOR

Fenerbahçeli futbolseverlerin artık tek temennisi, Roberto Soldado’nun formayı alarak gollerı sıralaması, Van Persie’nin yarattığı hayal kırıklığını unutturması.

Fenerbahçe Yönetimi, sözleşmesinin son senesinde Van Persie’yi takımda tutmayı planlıyordu. Genel Sekreter Mahmut Uslu, oyuncuyla ilgilenen Feyenoord’a, “Bonservisini ödeyebilirlerse alsınlar” mesajı göndermişti. Ancak RvP daha sezonun başında sorun çıkarmaya başlayınca, yönetimin tutumu da değişti.

Sarı-Lacivertliler’in Van Persie’yle ilgilenen takımlara görüşme için izin vereceği kaydedildi. Yönetimin, yıllık 5.7 milyon Euro’luk (23.7 milyon TL) maliyetinden kurtulmak için gerekirse tecrübeli oyuncuyu bonservis bedeli almadan göndermeye hazır olduğu öne sürüldü. (Fanatik)