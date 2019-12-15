Fenerbahçe'de planları bozan gelişme

Süleyman Arat | F.BAHÇE’de dün Sivas maçı öncesi son idmanda Hasan Ali Kaldırım’ın ayak tabanında ödem ve kısmi yırtık, Miha Zajc’ın ayak bileği bağlarında kopma tespit edildi. Hasan Ali’nin devreyi kapattığı, Zajc’ın en az üç ay forma giyemeyeceği öğrenildi. Sloven oyuncunun dönüşünün sezon bitişini bulabileceği de ifade ediliyor.

PLANLAR BOZULDU

BU haber, Ersun Yanal’ın kadroda düşünmediği 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu devre arasında makul bir bedelle satmak isteyen sarı lacivertli ekibin tüm planlarını bozdu. Zajc, geçen sezon devre arasında İtalya’nın Empoli takımında 3.5 milyon Euro ve Salih Uçan’ın bonservisi karşılığında alınmıştı.

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