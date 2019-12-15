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Futbol
15.12.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Ozan Tufan tamam Hasan Ali sırada

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan tamam Hasan Ali sırada

Fenerbahçe bu sezon iç transferde işi erken bitiriyor.

İlk olarak Kasım ayında Dirar ile sözleşme uzatan sarı-lacivertliler, Ozan Tufan ile de 4 yıllık sözlü anlaşma sağladı. Ozan'ın bu hafta içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

F.Bahçe'nin bundan sonraki hedefi Hasan Ali Kaldırım. Milli sol bek ile de kısa süre içerisinde anlaşmaya varılması ve imzaların atılması muhtemel.

Böylece F.Bahçe iç transfer sorununu Ocak gelmeden çözmüş olacak. (Sabah)

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