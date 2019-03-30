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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.03.2019 - 23:59, Son Güncelleme:

Tolgay Arslan'dan transfer itirafı

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Tolgay Arslan'dan transfer itirafı

Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan ve devre arası F.Bahçe’ye geçen milli oyuncu “Teklifler vardı ancak F.Bahçe benim hayalimdi” dedi.

DEVRE arasında Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer olan Tolgay Arslan “Çok zor günler geçirdim. Son güne kadar bekledim ve sabırlı davrandım. Sıkıntılı zamanlar yaşadım ama dik durdum ve kararımdan vazgeçmedim. Fenerbahçe benim hayalimdi. Son günde de olsa Fenerbahçe formasına kavuştum” dedi.

ÇOK MUTLUYUM

Haber Global’e konuşan tecrübeli oyuncu, transfer süreciyle ilgili şunları söyledi: “Başka takımlardan da teklifler aldım. Fakat kadro dışı kaldığım ilk günden beri kafamda Fenerbahçe’ye gelmek vardı. Transfer döneminin son gününe kadar menajerime de bunları söyledim. Başka takımlar bana geliyordu ama ben hiçbirini istemedim. ‘Ya Fenerbahçe olur ya da Beşiktaş’ta kadro dışı kalmaya devam ederim’ dedim. Çünkü burada bana verilen bir söz vardı. Benim de onlara verdiğim bir söz vardı. Ben de bu sözü tuttum.” Tolgay, Beşiktaş’ı unuttuğunu belirterek “Burada o kadar mutluyum ki geçmişi çok çabuk unuttum” dedi.

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