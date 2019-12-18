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Futbol
18.12.2019 - 08:21, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de olay rapor! Yanlış idman...

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Fenerbahçe'de olay rapor! Yanlış idman...

Fenerbahçe'de sakatlıklarla ilgili Başkan Ali Koç'a giden raporun detaylarının ortaya çıktığı iddia edildi. Haberde, Fenerbahçe'nin antrenman programının futbolcuların sakatlığındaki en büyük etken olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un isteği ile sakatlıklar konusunda detaylı bir rapor hazırlandı ve kendisine sunuldu. Antrenman programının futbolcuların sakatlığındaki etkenlerden biri olduğu raporda yer aldı.

Orta çıkan raporda, Fenerbahçe'nin antrenman programının futbolcuların sakatlığındaki en büyük etken olduğu belirtildi.

Ayrıca sakatlık sonrası futbolcuların tam kuvvetlenmeden takıma katılıyor olmasının, başka bir faktör olduğunun altı çizildi.

Tüm bu gelişmelerin ardından Başkan Koç'un, Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamaya gelindi. Yönetimin, idman programı ve futbolcuların iyileşme sürecine dair teknik heyete bazı sorular yönelteceği ifade ediliyor.

SEZON BAŞI YÜKLEME YAPILMADI

Fenerbahçeli futbolculara sezon başında gerekli yüklemelerin yapılmadığı, bu nedenle sezon içinde yapılan yükleme programlarının zemin sorunuyla birleşince sakatlığa yol açtığı da bu raporda yer aldı. (Sabah)

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Fenerbahçede olay rapor Yanlış idman...


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