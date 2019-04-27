Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı
Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor...
Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor...
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen nisan ayı toplantısı saat 10.30'da başladı.
Toplantıda mali konularla ilgili açıklama yapılması ve başkan Ali Koç'un da bir konuşma yapması bekleniyor.
Detayları aktaracağız...
Başkan Ali Koç konuşmasına başladı. Koç'un konuşmalarından satır başları şu şekilde:
ÇIKARDIĞIMIZ DERSLER VAR
Divan Kurulu'nda konuşuyor: İlk yönetim kurulu toplantımızda Can Bartu'yu, efsaneyi ölümsüzleştirmek, heykelini yapmak için karar alacağız. Futbol takımının kötü oluşunun sorumlusu biziz. Ana yaramız, bizi en çok üzen futbola değinmek istiyorum. Tarihin en kötü ilk devresini geçirdiğimizi söylemiştim. İkinci devrenin daha iyi olacağını söylemiştim, 5 nokta atışı transfer yaptığımızı söylemiştim. Ne yazık ki şu an istediğimiz noktada değiliz. Sıralamada iyi bir yerde olup gençlerden yararlanmak istiyorduk. 5 maçımız kaldı. "Tarihe kötü geçmek istemiyorsanız, kendinize inanın, diğer kulüplere göre ödemeniz yapılıyor" dedik. Trabzonspor'u konuk edeceğiz. Umarız temennimiz bu maçla başlar. Bugünlerden çıkardığımız dersler var. Aldığımız en önemli ders birçok değişikliğin aynı anda yapılmaması gerektiği. Gelecek sezonun planlamasını yapıyoruz. Hocamızın isteği doğrultusunda en az 2-3 pozisyonda oynayabilen oyuncular belirlendi.Futbolculara tarihe daha kötü bir şekilde girmek istemiyorsanız son 5 maçınızı kazanın dedim.
ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARMAYA DEVAM EDİYOR
Her şeye rağmen Obradovic şapkadan tavşan çıkarmaya devam ediyor. Bizi gururlandırıyorlar. Umarım İspanya'dan da kupayı getiririz. Anadolu Efes'i de tebrik ederim. Umarım, ilk kez iki Türk takımı Final Four'da yer alır. Anadolu Efes'e de başarılar diliyorum. Belki de tarihimizde ilk kez iki takımımız final four'da olacak. Ligde oynadığımız son 72 iç saha maçını da kazandık. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hiçbir yönetimin Fenerbahçe’de erkek basketbolda geri adım atma şansı yok. Ancak şunu belirtmek gerekiyor ki; erkek basketboldaki açığımız futboldaki açığımızın yarısı kadardır.Üç oyuncumuzla kontrat yeniledik. Bunun da çok büyük maliyeti var. Ali Muhammed, Vesely ve Ahmet Düverioğlu ile sözleşme yeniledik.
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