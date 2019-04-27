Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı
GeriFutbol Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
27.04.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı  bugün gerçekleştiriliyor...

 

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı  bugün gerçekleştiriliyor...

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen nisan ayı toplantısı saat 10.30'da başladı.

Toplantıda mali konularla ilgili açıklama yapılması ve başkan Ali Koç'un da bir konuşma yapması bekleniyor.

Detayları aktaracağız...

Başkan Ali Koç konuşmasına başladı. Koç'un konuşmalarından satır başları şu şekilde:

ÇIKARDIĞIMIZ DERSLER VAR

Divan Kurulu'nda konuşuyor: İlk yönetim kurulu toplantımızda Can Bartu'yu, efsaneyi ölümsüzleştirmek, heykelini yapmak için karar alacağız. Futbol takımının kötü oluşunun sorumlusu biziz. Ana yaramız, bizi en çok üzen futbola değinmek istiyorum. Tarihin en kötü ilk devresini geçirdiğimizi söylemiştim. İkinci devrenin daha iyi olacağını söylemiştim, 5 nokta atışı transfer yaptığımızı söylemiştim. Ne yazık ki şu an istediğimiz noktada değiliz. Sıralamada iyi bir yerde olup gençlerden yararlanmak istiyorduk. 5 maçımız kaldı. "Tarihe kötü geçmek istemiyorsanız, kendinize inanın, diğer kulüplere göre ödemeniz yapılıyor" dedik. Trabzonspor'u konuk edeceğiz. Umarız temennimiz bu maçla başlar. Bugünlerden çıkardığımız dersler var. Aldığımız en önemli ders birçok değişikliğin aynı anda yapılmaması gerektiği. Gelecek sezonun planlamasını yapıyoruz. Hocamızın isteği doğrultusunda en az 2-3 pozisyonda oynayabilen oyuncular belirlendi.Futbolculara tarihe daha kötü bir şekilde girmek istemiyorsanız son 5 maçınızı kazanın dedim.

ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARMAYA DEVAM EDİYOR

Her şeye rağmen Obradovic şapkadan tavşan çıkarmaya devam ediyor. Bizi gururlandırıyorlar. Umarım İspanya'dan da kupayı getiririz. Anadolu Efes'i de tebrik ederim. Umarım, ilk kez iki Türk takımı Final Four'da yer alır. Anadolu Efes'e de başarılar diliyorum. Belki de tarihimizde ilk kez iki takımımız final four'da olacak. Ligde oynadığımız son 72 iç saha maçını da kazandık. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hiçbir yönetimin Fenerbahçe’de erkek basketbolda geri adım atma şansı yok. Ancak şunu belirtmek gerekiyor ki; erkek basketboldaki açığımız futboldaki açığımızın yarısı kadardır.Üç oyuncumuzla kontrat yeniledik. Bunun da çok büyük maliyeti var. Ali Muhammed, Vesely ve Ahmet Düverioğlu ile sözleşme yeniledik. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk: "Biz de G.Saray maçına atanan hakemlerin..."

Epureanu yoksa sorun var! 8 maçta...

Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Ankaragücü, Vodafone Park'a iddialı geliyor