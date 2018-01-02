Fenerbahçe'de o isim topun ağzında! Yol göründü...

Kadrosunda 14 yabancısı bulunan Fenerbahçe, yeni takviyelerle şampiyonluk yarışında daha güçlü konuma gelmek istiyor. Gündemdeki isimlerin çoğu yabancı ve bu transferleri gerçekleştirebilmesi için sarı-lacivertli takımın bazı yabancı oyuncularından kurtulması şart.

Satışı düşünülen isimler şimdilik Robin van Persie ve Jose Fernandao. İki oyuncu ile yollar ayrılabilirse, öncelikle bir sol bek alınacak. İkinci hamle ise şu an U21 takımı ile çalışan Eljif Elmas'ın kadroya dahil edilmesi olacak.

KOCAMAN'A BAĞLI

Kanarya, sol bekin yanı sıra şartları uygun olursa bir kanat oyuncusu hatta bir de forvet takviyesi yapabilir. Bu da ekstra yabancı satışı demek. Akla gelen isimler ise Kameni ve İsla. Kameni'nin boşluğu yerli bir isimle doldurulabilir. Aykut Kocaman, kanat oyuncusu alınırsa Dirar'ı Şener'le birlikte sağ bekte kullanıp, İsla'yı da gözden çıkartabilir. Tabii Şilili oyuncuya iyi bir teklif gelir de gitmek isterse...

Sakatlandıktan sonra formasını Şener'e kaptıran Mauricio İsla, 12'si ilk onbirde olmak üzere 14 lig maçında oynadı, 2 asist yaptı. (Fotomaç)